«Сириза» признала поражение на выборах в парламент Греции

На прошедших досрочных выборах в парламент Греции победу одерживает партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его правящая партия «Сириза» признали поражение на выборах. По предварительным данным, «Новая демократия» получает 38–40% голосов, «Сириза» — 26,5–30,5%.

По данным с 43% участков, «Новая демократия» набирает 39,73% голосов, «Сириза» — 31,45%.

Господин Ципрас, поздравив господина Мицотакиса с победой, заявил, что собирается передать ему власть в понедельник, 8 июля. Греческий парламент был распущен после того, как правящий блок потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае.

Как партия премьера готовилась к выборам, читайте в материале “Ъ”.