Алексис Ципрас допопулистился

Один из наиболее пророссийски настроенных руководителей стран ЕС — премьер-министр Греции Алексис Ципрас в воскресенье, как ожидается, столкнется с болезненным поражением. На досрочных выборах возглавляемая им левопопулистская партия «Сириза», согласно прогнозам, уступит первенство правоцентристам из «Новой демократии». В Москве с нынешним руководством этой партии уже знакомы: в феврале лидера «новых демократов» Кириакоса Мицотакиса принимал премьер РФ Дмитрий Медведев. Однако к открытым сторонникам отмены санкций господина Мицотакиса, в отличие от действующего премьера, причислить вряд ли удастся.

Последние дни предвыборной кампании в Греции выдались по-настоящему жаркими: днем в четверг и пятницу температура в ряде городов поднялась до 40 градусов, из-за чего в столице закрыли для туристов афинский Акрополь. «Сначала голосование, говорю я молодежи, а затем купание в море. Или в том случае, если вы хотите пойти сначала купаться, участки для голосования открыты до семи вечера»,— предупредил избирателей лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. Именно он, по всей видимости, сменит Алексиса Ципраса на посту премьер-министра. Он призвал сограждан 7 июля «доверить штурвал сильной власти» и добавил: «8 июля начнется путь к светлой Греции».

Необходимость в досрочных выборах возникла после того, как Алексис Ципрас 26 мая потерпел поражение на выборах в Европарламент: его левая партия «Сириза» получила шесть мандатов из 21, а консервативная «Новая демократия» — семь. Спустя неделю последовал новый удар: в Греции прошли местные выборы, и демократы выиграли в 12 из 13 регионов. В результате премьер-министр заявил, что его моральный долг — попросить мандат доверия у народа. Президент Прокопис Павлопулос эту просьбу удовлетворил. «Надо встать на ноги и бороться»,— заявил тогда Алексис Ципрас. Но сделать это будет непросто: по данным соцопросов, отрыв «Новой демократии» от партии Алексиса Ципраса составляет 8–15%.

«Все опросы показывают, что выборы выиграет “Новая демократия”, но все-таки это народное волеизъявление, и никто не может знать результат заранее,— заявил “Ъ” член партии “Сириза”, советник премьер-министра Ципраса по России Димитриос Веланис.

— Греция прошла через глубочайший кризис, но последние месяцы показали, что мы смогли остановить рецессию и перейти к положительным коэффициентам развития экономики. Меняется и инвестиционный климат. Посмотрим, как это повлияет на выбор людей».

Напомним, что господин Ципрас возглавил правительство в 2015 году на волне недовольства требованиями жесткой экономии со стороны международных кредиторов. Кириакос Мицотакис — его прямая противоположность: не популист и внесистемный политик, а представитель старой элитарной династии. Его отец Константинос Мицотакис был премьер-министром Греции в 1990–1993 годах. Его сестра Дора Бакоянни возглавляла МИД и Министерство культуры, а также была мэром Афин.

«Алексис Ципрас действительно смог пройти этот период, когда Греции приходилось отдавать огромные долги, и сейчас страна находится на этапе выхода из кризиса. Но именно теперь, как это принято в греческой политической традиции, партии меняют друг друга»,— заявил “Ъ” доцент МГИМО, эллинист Александр Рытов. По мнению эксперта, падение популярности премьера — естественное следствие кризиса: «Победив на выборах партию “Пасок” и сделав революцию на левом фланге, Алексис Ципрас, конечно, не смог радикально изменить политику страны в условиях, когда Греции приходилось сокращать зарплаты, пенсии и социальную поддержку населения. Та правая политика, которую он проводил, противоречила тому, что он заявлял на выборах». «Новая демократия», по словам собеседника “Ъ”,— либеральная партия, которая борется с государственным доминированием, давно и хорошо знакома грекам и при этом имеет лучшие шансы наладить диалог с новыми европейскими элитами и руководителями евроинститутов.

Эксперты отмечают: в случае победы Кириакос Мицотакис, в прошлом финансовый аналитик, выпускник Гарварда и Стэнфорда, не будет делать резких движений, раздражающих международных кредиторов, но попробует добиться от них лучших условий.

Кроме того, он обещает снизить налоги для бизнеса, продолжить приватизацию, активно привлекать иностранные инвестиции и «восстановить средний класс», пострадавший (по мнению лидера «Новой демократии») от политики «Сиризы». Господин Мицотакис утверждает, что финансовые рынки «уже поверили в следующее правительство» Греции.

Во внешней политике непреодолимые разногласия между «Сиризой» и «Новой демократией» есть, пожалуй, лишь по одному пункту — Македонии. Алексис Ципрас поддержал Преспанское соглашение о переименовании соседней страны в Северную Македонию, что открыло ей путь в ЕС и НАТО. Рейтинг господина Ципраса после этого пошел вниз, чем не преминул воспользоваться Кириакос Мицотакис: он обвинил своего соперника в предательстве национальных интересов.

Что касается России, то риторика может несколько измениться. Алексис Ципрас не раз говорил, что санкции в отношении РФ контрпродуктивны, а «экономическая война как продолжение настоящей войны (на Украине.— “Ъ”) — это тупиковая политика». Правда, выступал за отмену ограничительных мер он только на словах — свое право вето при голосованиях по этому вопросу в ЕС Греция не применяла.

Кириакос Мицотакис в интервью ТАСС в феврале этого года на прямой вопрос «Если “Новая демократия” придет к власти, будет ли она добиваться отмены санкций?» так и не ответил. При этом он дал понять, что мяч сейчас на стороне Москвы, а не Брюсселя: «Должны быть использованы все возможности для диалога между ЕС и Россией… Необходимо найти способы разрядки нынешней напряженности. Европа серьезно оценила бы любой шаг Москвы в этом направлении».

Говоря об отношениях между РФ и Грецией, Кириакос Мицотакис сослался на концепцию основателя «Новой демократии» Константиноса Караманлиса, «совершившего исторический визит в Москву в 1979 году».

«Греция имеет устойчивую западную ориентацию в качестве члена НАТО и ЕС, в то же время причины исторического, религиозного и культурного характера позволяют ей иметь функциональные и продуктивные взаимовыгодные отношения с Россией»,— отметил господин Мицотакис.

Свой визит в Москву господин Мицотакис уже совершил — в феврале он встретился с премьером Дмитрием Медведевым, главой МИДа Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями бизнеса.

Впрочем, Димитриос Веланис заверил “Ъ”, что сотрудничать с Россией будет любое правительство. «Это не вопрос желания: сама жизнь, сама экономика указывают на то, что Россия не может оставаться в стороне от дел нашего народа. И мы — в правительстве или в оппозиции — будем за это бороться,— заверил он.— Греция сильно пострадала от санкций. Но в обществе есть живые силы, которые никогда не допустят, чтобы Греция стала врагом России или вступила в холодную войну. Греция — за то, чтобы сотрудничество нашего региона с Россией наращивалось и увеличивалось, потому что Россия — гарант мира и нашего развития. И на Балканах, и в Средиземном мире, и в Сирии Россия будет защищать справедливость, и народ это чувствует!» По словам собеседника “Ъ”, «греческий народ выступит против любого правительства, которое сделает выбор против России».

Павел Тарасенко, Галина Дудина