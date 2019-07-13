Прекрасная земля Игоря и Ингегерды

Существует множество версий происхождения названия Ингрия. Автор «Истории Российской» Василий Татищев полагал, что оно возникло от имени князя Игоря (Ингвара), сына Рюрика, или от имени шведской принцессы Ингегерды, жены Ярослава Мудрого (последний вариант поддерживал основатель финно-угроведения Андрей Шегрен). По финско-карельской версии, слово «Ингрия» произошло от «inkeri maa» («прекрасная земля», «земля извилистой реки». Еще по одной версии Ингрия — просто искаженное «Ижора».

Первое документальное упоминание Ингрии — в булле папы римского Александра III Non parum animus noster (1171 или 1172 год), призывающей к крестовым походам против балтийских язычников. Живший в XIII веке летописец Генрих Латвийский в «Хронике Ливонии» писал о стране Ингария, находящейся далеко за Нарвой. Тогда же, в XIII столетии, в русских летописях появляется слово «Ижера» («Ижора»), обозначающую как народность, так и текущую в этих краях реку. В состав земель Великого Новгорода вошла Ижорская земля, которая заселялась выходцами из русских областей. В XVI-XVII веках за эту территорию боролись Московское княжество и Швеция, отдавая и возвращая друг другу города. В 1704 году Петр Великий окончательно завоевал эту землю, ее стали называть шведским названием Ингерманландия. Она вошла в состав громадной Ингерманландской губернии, которая с 1719 года стала зваться Петербургской.

Возникшая 100 лет назад Республика Северная Ингрия занимала лишь малую часть территории исторической Ингерманландии, всего 30 кв. км.