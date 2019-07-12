Prisma открыла самый крупный супермаркет в центре Петербурга у Красного моста

Сеть финских супермаркетов Prisma открыла супермаркет в историческом здании универмага Au Pont Rouge в центре Петербурга. В этом районе он стал самым крупным — его площадь составляет 800 кв. м.

Как пояснили в компании, концепция магазина обновлена: в нее добавлена мультиязычная система навигации, изменено оформление интерьера и торговых стеллажей, помимо традиционных касс запущены кассы самообслуживания. Ассортимент супермаркета насчитывает около 9 тыс. позиций.

В сообщении уточняется, что до 2022 года Prisma планирует удвоить количество магазинов. В настоящий момент на территории Петербурга функционирует 14 супермаркетов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сеть аптек и химчисток по договору субфраншизы планируется открыть под брендом Spar.