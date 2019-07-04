На Крестовском острове снесли летнее кафе

На территории Приморского парка Победы на Крестовском острове демонтировано летнее кафе.

Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга, заведение общественного питания располагалось возле Фигурного озера работало без необходимых разрешений. Договор аренды участка земли под кафе был расторгнут с ООО «Альфа плюс» в конце прошлого года.

Просьбу добровольно освободить территорию предприниматели проигнорировали. На нарушения им грозит привлечение к административной ответственности.