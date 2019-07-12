Министр труда США Акоста ушел в отставку в связи с делом Эпштейна

В пятницу утром министр труда США Александр Акоста объявил о том, что он уходит в отставку. Как сообщают американские СМИ, в том числе CNBC, господин Акоста сообщил об этом репортерам на площадке перед Белым домом. Стоящий рядом с ним президент США Дональд Трамп заявил, что господин Акоста позвонил ему с этой информацией сегодня утром и что это было решение самого министра труда.

Уход в отставку господина Акосты связан с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна: в 2007 году его обвиняли в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Расследование в его отношении велось в 2002–2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Тогда господин Эпштейн пошел на сделку со следствием — его делом занимался господин Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с господином Эпштейном. В итоге тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненного срока, который мог назначить ему суд. Кроме того, господин Акоста согласился скрыть факт сделки со следствием от жертв по этому делу.

В ноябре прошлого года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Джеффри Эпштейна и роли в нем господина Акосты. В феврале нынешнего года судья окружного суда по Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным.

На прошлой неделе власти США задержали господина Эпштейна в связи с пересмотром сделки со следствием. После этого господина Акосту стали активно критиковать за его роль в этом деле, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовали от него уйти в отставку, а в Twitter распространилась кампания #AcostaResign.

Яна Рождественская