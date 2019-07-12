В Сочи выставили на торги имущество ООО «Балтика» за 466 млн рублей

Арбитражный управляющий Антон Сычев выставил на торги имущество банкротного ООО «Балтика». С аукциона продадут 30 квартир, расположенных в Сочи и 367 парковочных мест, расположенный там же на ул. Виноградной. Стоимость квартир варьируется от 3,7 до 5,5 млн руб., цена за одно парковочное место составляет 576 тыс. руб. Общая стоимость реализуемого имущества составляет 466,8 млн руб.

АС Краснодарского края признал ООО «Балтика» банкротом в мае 2017 года, в отношении компании открыто конкурсное производство.

ООО «Балтика» зарегистрировано в 2006 году в Сочи с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности - производство земляных работ. Бенефициаром компании является Александр Парманин. «Спарк-Интерфакс» приводит отчетность компании только за 2015 год. Согласно данным системы, выручка компании в 2015 году составила 408,2 млн руб., прибыль 386 тыс. руб.

Елена Рыжкова