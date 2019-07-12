12 июля, пятница
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В России не пристегиваются 10% водителей

Каждый десятый водитель в России не пользуется ремнями безопасности, заявила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

«Когда мы начинали изучать поведение водителей, десять лет назад пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было "не круто". На данный момент пристегиваются 90% водителей и 10% игнорируют»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Агре отметила, что ситуация существенно улучшилась за десять лет, так как «в стране велась масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения».

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