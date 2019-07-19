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18/07
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Россию и Германию призвали отменить визы для молодых и пожилых
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02:59
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
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Суд продлил арест дагестанскому депутату по делу о махинациях с землей
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США пока не определились насчет санкций против Турции за покупку С-400
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Завершено следствие по делу Александра Шестуна
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Володин стал главой попечительского совета ВГИКа
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Полиция не стала возбуждать дело из-за полученного женщиной по почте лекарства для ребенка
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Один из трех отключенных энергоблоков Калининской АЭС включили в сеть
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РЖД проверит информацию о поездке клиента BlaBlaCar в кабине машиниста
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Инну Чурикову госпитализировали в Москве
18/07
Мэрия Москвы хочет взыскать с Церетели 55 млн рублей
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Выбор Виктории Михайленко
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№24
от
19.07.2019
, стр. 36
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Бизнес
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия