На оснащение системы безопасности самарского метрополитена выделят более 2 млрд рублей

Правительство РФ утвердило объемы финансирования, предусмотренного в федеральном и региональных бюджетах в 2019-2022 годах на обеспечение безопасности населения на транспорте. В соответствии с распоряжением кабинета министров от 4 июля 2019 года № 1460-р, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, на оснащение техническими средствами обеспечения транспортной безопасности самарского метрополитена выделят более 2 млрд руб.

Мероприятия будут реализованы в рамках программы «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» в 2019-2022 годах. На закупку и оснащение 21 объекта самарского метро системами видеонаблюдения, сигнализации, контроля управления доступом, приема, передачи, сбора и обработки информации, связи и оповещения потратят более 1,1 млрд руб., из которых 715,8 млн руб. будет выделено из федерального бюджета. На оснащение контрольно-пропускных пунктов в метро оборудованием для досмотра, обнаружения, распознавания и идентификации объектов, запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности, выделят 959,7 млн руб., в том числе 623,8 млн руб. из федерального бюджета.

Ответственным исполнителем является правительство Самарской области с участием МП «Самарский метрополитен имени А. А. Росовского» и Росжелдора.

Андрей Сазонов