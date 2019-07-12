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Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Петербургский тракторный завод направит на развитие 5 млрд рублей

Инвестпрограмма АО «Петербургский тракторный завод» (входит в группу «Кировский завод») на 2019-2022 годы предусмотрена в размере 5 млрд рублей. В текущем году объем инвестиций в развитие предприятия составит 1,5 млрд руб. В 2016-2018 годах завод направил на эти цели около 4 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году АО «Петербургский тракторный завод» планирует увеличить объем производства тракторов на 20%, расширив географию продаж «Кировцев». Также сообщалось, что ПТЗ запускает в серийное производство сельскохозяйственные тракторы нового поколения «Кировец» К-7.

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