На Кировском заводе начнут производить тракторы нового поколения

АО «Петербургский тракторный завод» (входит в группу компаний «Кировский завод») запускает в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов «Кировец» К-7 шарнирно-сочлененной компоновки мощностью от 300 до 435 л. с. Торжественный запуск производства состоится 12 июля.

Как сообщили в пресс-службе компании, специально для новой линейки тракторов «Кировец» Тутаевский моторный завод внес более двадцати изменений в конструкцию дизелей ТМЗ. Они призваны повысить надежность техники и продлить срок ее эксплуатации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам прошлого года ПАО «Кировский завод» получило прибыль в размере 502 млн рублей против чистого убытка в размере 1,16 млрд рублей годом ранее.