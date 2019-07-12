Открытая студия телеканала «Вся Уфа» на 53 Международных детских играх

В Уфе стартовали 53-е летние Международные детские игры. К этому событию Уфа готовилась несколько лет: строились спортивные объекты, создавалась инфраструктура, проводилась масштабная рекламная кампания. В столицу республики приехали 1192 юных спортсменов из 84 городов и 29 стран мира.

Телеканал «Вся Уфа» взял на себя миссию всестороннего освещения крупнейшего спортивного мероприятия этого года. В прямом эфире прошла трансляция торжественного открытия Игр, а уже в эту субботу, 13 июля, состоится прямая трансляция международного матча «Футбол для дружбы».

В самом центре города в одной из высоток расположилась открытая студия, где наши ведущие Лилия Шафикова, Максим Бычаев и Эрнест Хайруллин пообщались с основателем МДИ Методом Клеменцем, президентом МДИ Торстеном Рашем, генеральным секретарем МДИ Ричардом Смитом, трехратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и другими ВИП-персонами. Ежедневно «Вся Уфа» рассказывает в эфире и социальных сетях о тренировках, соревнованиях и церемониях награждений. Все события собраны в «Дневниках МДИ» и выходят в эфир каждый день. Также они размещены на официальном сайте и во всех ресурсах телекомпании.