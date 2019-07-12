Глава Пермского района не будет баллотироваться в земское собрание

Глава Пермского района и депутат земского собрания Александр Кузнецов не будет участвовать в выборах в новый созыв представительного органа. Об этом “Ъ–Прикамье” заявил сам господин Кузнецов. «Прием документов на выдвижение завершился 11 июля. Я не кандидат, выбираться в земсобрание не буду. Все таки, 20 лет – серьезный срок, пора на пенсию», – пояснил глава района. Вместе с тем он добавил, что еще не принял решение об участии в конкурсе на пост руководителя района. «Это будет решать губернатор», – отметил Александр Кузнецов.

Выборы в земское собрание Пермского района состоятся в единый день голосования 8 сентября. После чего пройдет конкурс по отбору главы района. Руководителя территории выберут депутаты замсобрания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В комиссию войдут представители муниципалитета и краевых властей.

Александр Кузнецов занимает пост руководителя Пермского района с 2000 года. Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что по итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России», в 13 из 15 округов победу одержали кандидаты, близкие к Александру Кузнецову. Эти кандидаты будут участвовать в выборах как кандидаты от «Единой России».