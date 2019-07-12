В Волгограде возбуждено уголовное дело о порче земли

В Волгограде по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ («порча земли»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, более 1 га земли поражено химическим веществом.

Проверка в апреле этого года земельного участка в 700 м от поселка Заречный показала, что в земле превышены нормативы содержания токсичных веществ в десятки раз. Химики выявили в почве хром, хлорид-ион, сульфат-ион.

В результате почве, животному и растительному миру на указанном земельном участке причинен ущерб сумму более 23 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовного контролирует прокуратура Тракторозаводского района Волгограда.

Сергей Петунин