Суд огласил приговор экстремистам, готовившим крушение «Сапсана»

Московский окружной военный суд огласил приговор семерым участникам экстремистской организации, готовивших крушение скоростного поезда «Сапсан» в 2017 году.

Как сообщает «Интерфакс», суд признал виновными Мухамеди Бобоерова, Джумахона Баймонова, Фархода Наджбудинова, Сухрапджона Нозимова, Фахраджона Нозимова, Абдулгафора Раупова и Амраджона Раупова. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 21 года.

Указанные лица летом 2017 года установили на маршруте следования поезда «Сапсан» сообщением Москва - Петербург металлическую конструкцию. Поезд с путей не сошел. Сумма ущерба составила более 55 млн руб. Пятеро осужденных вину не признали.