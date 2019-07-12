Директором по коммуникациям РФС назначен Кирилл Мельников

Директором департамента по информационной политике Российского футбольного союза (РФС) назначен Кирилл Мельников. Об этом ТАСС рассказал источник в РФС и подтвердил “Ъ” сам господин Мельников. Ранее обязанности руководителя пресс-службы исполнял Игорь Владимиров.

Кирилл Мельников несколько лет работал корреспондентом отдела бизнеса “Ъ”, после ухода из издательского дома основал собственное коммуникационное агентство.