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Брауни из кабачков

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Цукини 2 шт.
  • Бекон 100 г
  • Острый сыр 100 г
  • Мука 80 г
  • Мягкий творог 150 г
  • Яйца 4 шт.
  • Эстрагон 1 веточка
  • Соль, перец
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