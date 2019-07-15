Новейшие ископаемые

Самые яркие находки палеонтологов за минувшие 10 лет

«Ужасная птица» во всей красе

В 2010 году палеорнитологи из Национального университета Кордовы в Аргентине обнаружили остатки представителя нового вида форусцида — нелетающей «ужасной птицы», которая была главным хищником Южной Америки, прежде чем вымерла около 2,5 млн лет назад. Найденный в северо-восточной Аргентине скелет был заполнен примерно на 95%, это позволило ученым изучить анатомию «птицы-ужаса» в мельчайших деталях и даже оценить ее слуховые возможности.

Песец, пришедший с Тибета

В 2014 году во время похода по Тибетским горам палеонтолог из калифорнийского Музея естественной истории Сяомин Ван с коллегами на высоте 4730 метров над уровнем моря обнаружил песцовые челюсти с зубами, возраст которых 3–4 млн лет. До этого открытия считалось, что песец, или арктическая лиса, эволюционировал в Европе по мере расширения ледяного покрова в ледниковый период. Теперь же ученые поняли, что животное заранее было приспособлено к жизни в суровых условиях Тибета.

Колоссальный пингвин

В 2014 году на острове Сеймур в районе Антарктиды были найдены части крыла и стопы гигантского пингвина, достигавшего 2 метров в высоту и весившего 115 килограммов. Мегапингвины жили 37–40 млн лет назад в благословенные времена, когда климат Антарктиды был гораздо более теплым и похожим на климат южных островов Южной Америки. Тогда вдоль побережья Антарктики дружно сосуществовали 10–14 видов этих птиц.

Зуб первого европейца

В 2015 году французские археологи обнаружили в пещере д’Араго в Восточных Пиренеях доисторический зуб взрослого человека, жившего полмиллиона лет назад. Зуб сохранился не очень хорошо, и тем не менее представляет большую ценность, потому что признан самым древним фрагментом останков человека, найденным на территории Европы.

Саламандра — главный доисторический хищник

В 2015 году в пересохшем озере в Португалии палеонтологи обнаружили кости древней двухметровой амфибии, похожей на саламандру. Во время позднего триаса 220 млн лет назад эти хищники занимали нишу, которая сегодня принадлежит крокодилам. «Это маленькая машина с сотней острых зубов на плоской голове, которая напоминает сиденье унитаза, когда челюсти защелкиваются»,— описал находку Стефан Брусатте, исследовавший древнюю саламандру в Эдинбургском университете. Самые большие саламандры современности как минимум в два раза меньше своего страшного предка.

Лобстер размером с человека

В 2015 году в Марокко ученые нашли прекрасно сохранившегося огромного лобстера, жившего 480 млн лет назад. Он питался, фильтруя воду океана, как это делают киты, и имел плавники по обеим сторонам своего двухметрового тела. Эта находка дополнила картину развития современных членистоногих. «Это было одно из самых больших животных, живших в те времена»,— объяснил доктор Эллисон Дейли из Оксфордского университета.

Клещ, укусивший динозавра

В 2017 году в Бирме был найден клещ, сидящий на пере динозавра и заключенный в кусок янтаря возрастом 99 млн лет. Ученые из Института геологии и горного дела Испании определили, что паразит относится к виду Cornupalpatum burmanicum. А человечество узнало, что кровососущие насекомые докучали животным уже более 100 млн лет назад.

Окаменелое яйцо сибирского динозавра

В 2017 году в Кемеровской области ученые из Палеонтологического института РАН нашли окаменевшее яйцо динозавра времен мелового периода. До сих пор в России не было таких находок. Палеонтологи решили, что яйцо, скорее всего, принадлежало небольшому хищному динозавру троодону.

Трехметровый бивень степного слона

В 2018 году рыбаки из села Казанка Пермской области нашли бивень степного слона длиной 3 метра 15 сантиметров. Находка скатилась к их ногам с прибрежного обрыва. Мужчины решили, что это бивень мамонта, и передали его в Пермский краеведческий музей. Степной слон считается настоящим гигантом среди представителей семейства хоботных, он был крупнее мамонта в полтора раза. Бивень оказался самым крупным из когда-либо встречавшихся на территории России.