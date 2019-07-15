Траектории будущего

Иностранные участники «тюменского эксперимента» — об ошибках молодости, выборе профессии и сибирских нравах

Брайан Смит, политический философ

«Мне довелось преподавать в нескольких странах, и замечу, что студенты везде одинаковы. Когда тебе 18, 19, 20 лет, трудно разобраться в том, чем хочешь заниматься. Это отчаяние не имеет географических границ, это часть взросления. И в этом смысле тюменские студенты подобны студентам из других стран».

«Студенты очень прилежные, и это меня как преподавателя даже пугает. Я вспоминаю свои годы в колледже, свою юность и думаю: что же я делал, я был таким ленивым. А эти студенты вовлечены во столько программ за пределами учебного плана!»

«Я изучал историю литературы, а затем посвятил себя политическим наукам. Есть много возможностей изменить образовательную траекторию. Посвятите первую пару лет экспериментам и пробам. Старайтесь понять, что нравится вам».

«Знаю, что сама мысль о том, чтобы обратиться к преподавателю, сильно пугает, но мы стараемся разламывать эти барьеры. Мы хотим, чтобы студенты понимали: мы ресурс для них, что к нам можно обращаться и задавать вопросы. Нас можно спрашивать не только об учебе, с нами можно обсуждать специализацию, карьерные перспективы».

«От Тюмени, честно говоря, я ожидал чего-то более провинциального. Мне казалось, что у Сибири довольно пугающий образ: многие люди ассоциируют ее с примитивным, диким, необжитым местом. На это я и рассчитывал, что Тюмень будет от всех и вся удалена, а выясняется, что она вполне вписана в мировой контекст».

«Я переехал с женой и дочками. Они учатся в международной школе. Меня потрясает, как русские относятся к семьям. На улице меня отчитывали незнакомые бабушки за то, что дочки одеты не по погоде. Это своеобразное проявление доброты, хотя и звучало жестко: "Ты что делаешь! Кто так о детях заботится!" Кажется, это и есть участливое отношение?! А еще учителя сказали в школе: "Если в следующий раз ваши дочки придут без шарфа, никакой игровой площадки на перемене!"»

Дэвид Дюссо, политолог

«Думаю, одно из ключевых отличий здешних студентов — то, как мало путешествовали многие из них, не так уж много мира они видели. Речь не о том, что они живут в пузыре, вовсе нет: они пользуются интернетом, внимательно отслеживают тренды. Скорее вызовом для меня как преподавателя оказывается перепрограммирование, пересборка учебной программы, научение их критическому осмыслению материала. Подходам с разных, порой парадоксальных точек зрения».

«Мы не учим выражать мнение. Мы убеждаем студентов в том, что у них есть мощный ум, позволяющий распутывать проблемы, выявлять их в окружающем мире и находить решения. Надо учиться задавать вопросы. Дело не в обнаружении истин или поиске решения на все вопросы. Это невозможно. Мы живем в мире, который меняется на глазах. Так что студентам надо смотреть в будущее и задумываться: как все будет устроено через 20 лет? Если мы подумаем о рынке труда, то навскидку 80 процентов работ, которые его составят, пока не понятны и попросту не описаны. Будут новые позиции, вакансии, на которых предстоит оказаться нынешним студентам. Поэтому важно самим задаваться вопросами, а не ждать, что кто-то даст готовые ответы».

«Во время учебы я много сил посвящал развитию коммуникативных навыков. Ты обращаешься к будущим работодателям, ты ходишь по собеседованиям, ты должен уметь общаться с разными аудиториями, понимать, что они хотели бы от тебя услышать. Студентам следует научиться переводить важные для них вещи на языки потенциальных партнеров. Для навыков презентации, аналитического письма все это очень важно».

Эрика Вульф, историк искусства

«Думаю, тяжело быть молодыми. Заканчивать школу и думать: что дальше, чего от меня хотят родители, куда идти учиться, чего хочу я сам? Это сложно. В общем порядке могу лишь посоветовать выбраться из привычного окружения. Буквально! Встаньте, выйдите из дома, отправьтесь в мир. Пробуйте исследовать его, понять, чем люди занимаются, из чего складывается их работа. Попробуйте сходить на работу к своим родителям. Я серьезно».

«В условиях мира, переживающего цифровую трансформацию, мира, экономика которого больше не позволяет делать "о, я выучусь этому делу и буду заниматься им 40 лет подряд", нужно быть гибким, легко осваивать новые языки и дисциплины, комфортней чувствовать себя, обращаясь к людям из других предметных областей».

«Обращусь к русскому философу Александру Богданову, автору грандиозных утопических теорий, он писал о разрывах между игрой и работой. То есть если вам удастся найти работу, которая скорее является вашей страстью, работой, более похожей на игру, то вас вероятнее ждет счастливая жизнь».

«Я росла на Среднем Западе, в Миннесоте, и климат у нас похож на тюменский. И когда приехала сюда, поняла: тюменцы очень похожи на жителей Миннесоты. Сибиряки очень душевные, в них нет резкости, которая отличает некоторых москвичей. Но, опять же, я из Нью-Йорка, и многие думают, что нью-йоркцы — злейшие люди, хотя в массе своей они просто торопятся. Я нахожу сибиряков милейшими, и частично объясняю это климатом, который вынуждает знать соседей и быть готовым им помочь».

Источник: YouTube-канал «School of Advanced Studies University of Tyumen»