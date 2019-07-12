Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, заявление он написал вчера. Собеседник агентства утверждает, что причиной ухода стало состояние здоровья господина Малиновского. По информации “Ъ”, основным кандидатом на освобождающийся пост является Николай Шишкин, который возглавляет прокуратуру Воронежской области. Решение о его назначении примут к концу лета.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас позднее подтвердил, что в СФ поступили документы об освобождении от должности господина Малиновского.

Господин Малиновский занимал пост замгенпрокурора 12 лет. О том, что у него есть проблемы со здоровьем, ранее писал “Ъ-Воронеж”.

В апреле в отставку ушел 13 лет являвшийся заместителем генпрокурора Иван Сыдорук. Он курировал Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Господин Сыдорук покинул Генпрокуратуру в связи с тем, что вскоре достигнет предельного, 70-летнего, возраста для своей службы.