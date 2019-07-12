У активиста, ранее установившего в Екатеринбурге «надгробие» Путина, проходят обыски

В Екатеринбурге у активиста Максима Корчемкина, ранее установившего в городе «надгробный памятник» Владимиру Путину, проходит обыск. Об этом сообщили в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста». С чем связан обыск, пока неизвестно. Акция прошла 21 апреля, в воскресенье.

В «ОВД-Инфо» сообщили, что сегодня, 12 июля, к ним поступили два сообщения об обысках и допросах участников акций против строительства храма Святой Екатерины в городском севере. Одну из участниц протестов вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля, говорится в сообщении. О каком уголовном деле идет речь не уточняется. По данным проекта, вероятно речь идет о деле по факту массовых беспорядков (212 УК РФ).

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из которых арестовали. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации «Общественное мнение остается под опросом»