Палата представителей США одобрила поправку о запрете на сделки с госдолгом РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Она предусматривает «настоящие, серьезные» ограничения на любые действия с российским государственным долгом. Введение ограничений объясняется необходимостью «наказать Россию за то, что она сделала с предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы».

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским госдолгом»,— приводит ТАСС слова одного из авторов поправки демократа Брэда Шермана. Он уточнил, что данная поправка предусматривает также механизм снятия этих санкций, если власти США придут к выводу, что «Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла».

Проект оборонного бюджета на 2020 год еще не утвержден. Поправка о новых санкциях должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, и только после этого документ пойдет на подпись президенту США.

Вопрос санкций в отношении госдолга РФ поднимался и годом ранее. Минфин США оценил потенциальный эффект от введения санкций и пришел к выводу, что запрет на покупку госдолга РФ будет негативно влиять на экономику России, но в той же степени пострадают интересы американских инвесторов, пользующихся инструментами, связанными с госдолгом.

В феврале 2019 года сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес представили новую, более жесткую, версию законопроекта о санкциях против России, который не прошел в 2018 году. Он, как и предыдущий, предполагает запрет инвестиций в российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний за пределами РФ.

Подробности — в публикации “Ъ” «Санкции пошли на второй заход».