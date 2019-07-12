Совет Минкульта предложил предоставить господдержку десяти фильмам в 2019 году

Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Минкульта выбрал фильмы, которые рекомендуется включить в список получателей госсубсидий в 2019 году. В отобранный советом перечень вошло десять кинолент. Всего экспертами было изучено 47 претендентов, сообщает пресс-служба министерства.

В итоговый список вошли фильмы «Волны» (режиссер Михаил Брашинский), «Три минуты молчания» (Борис Хлебников, Наталия Мещанинова), «Еврей» (Д. Фикс, И. Рубинштейн, В. Емельянов), «Гардемарины V» (Светлана Дружинина), «Огонь» (Валерий Фокин), «Северный полюс-8» (Петр Буслов, Денис Родимин, Роман Владыкин), «Родитель» (Влад Фурманов), «Дорога» (Жора Крыжовников, Алексей Казаков), «Судьба диверсанта» (Павел Могилин, Дмитрий Астрахан), «Биомеханика Мейерхольда» (Константин Малкин-Фам).

Также был сформирован список из 25 кинокартин, которые войдут в резерв. Принимать итоговое решение о включении в перечень получателей субсидий будет департамент кинематографии.

Ранее Фонд кино опубликовал список кинокомпаний-должников, которые не вернули госсубсидии и не смогут претендовать на дальнейшую поддержку. В совокупности 24 компании должны фонду 720 млн руб. Режиссеры и продюсеры считают, что возвратные субсидии не помогают индустрии, и у российского кино «репутация невысокая».

Подробности — в публикации “Ъ” «Должнейшее из искусств».