«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Когда ритейлеры в России полностью могут отказаться от пластиковых пакетов, “Ъ” рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

— Насколько тренд постепенного отхода от использования пластиковых пакетов распространен среди розничных сетей?

— Доступный бесплатный пакет на кассе без ограничения по количеству сформировал у покупателей в нашей стране культуру лояльности к пластиковым пакетам. Потребитель получает пакет бесплатно и не ценит, выкидывает не глядя. К сожалению, в России нет развитой системы сбора и переработки пластиковых отходов: на перерабатывающие предприятия попадает около 10% использованной пластиковой тары. Пакеты оказываются на свалках, разлагаются там веками. Для решения проблемы нужен целый комплекс мер, включая серьезное изменение законодательства, с запретом оборота пластика, переориентацию целого направления бизнеса на производство упаковки из более экологичных материалов, развитие системы сбора и утилизации тары. Сегодня среди крупнейших сетей не осталось ни одной, кто предлагает покупателям бесплатные пакеты.

— Насколько сократились закупки пластиковых пакетов сетями, оценить можно?

— В России в среднем каждый житель использует в год, по данным экологов, 181 пакет. То есть всего по стране больше 25 млрд пакетов ежегодно. После отмены бесплатных пакетов их закупки в федеральных сетях сократились в несколько раз, но окончательно проблему это не решает. Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год. Из них перерабатывается 350–450 тыс. тонн. Это по данным Минпрома. Остальное оказывается на свалке.

Да, закупки пакетов будут падать, но есть и дополнительный вопрос без ответа: смогут ли производители выпускать альтернативную упаковку качественно и в таком количестве, чтобы заменить полностью пластиковые пакеты во всей розничной торговле. Мы постоянно поднимаем эти вопросы на встречах с госорганами.

— С чем связано желание ритейла отходить от использования пластиковых пакетов?

— Это сознательный подход к сохранению окружающей среды. Мы отстаем от остального мира. Франция запретила с 2016 года оборот тонких пластиковых пакетов. С 2020 года там будет действовать запрет на пластиковую одноразовую посуду. С 2021 года Канада запретит одноразовый пластик. В Чехии к 2025 году планируют собирать 90% использованных пластиковых бутылок, используя систему залоговой стоимости. На уровне всего ЕС с 2021 года планируют отказаться от производства одноразовой пластиковой посуды. В России надо наметить «дорожную карту», обозначить комфортные для производителей и ритейла сроки полного отказа от пластика. Это займет не меньше пяти лет.

— Экологи все равно настаивают, что для сокращения потребления пластика бизнес делает недостаточно.

— Ритейл уже сейчас отказывается от одноразовых пластиковых пакетов, устанавливает в торговых точках автоматы по сбору вторсырья, вводит раздельный сбор мусора. Но этого действительно мало. Чтобы существенно сократить общую долю упаковочного пластика, попадающего на свалки, нужно запретить оборот одноразового пластика на уровне федерального законодательства, запустить программы, поощряющие производство и использование альтернативного сырья и упаковки, создать отрасль по сбору отходов. Наши усилия, например, по введению пандоматов (автоматов по сбору использованной упаковки, оборотной тары) серьезно ограничиваются санитарными нормами, не допускающими их установки в торговых помещениях. Нужно вносить изменения в законы, готовить инфраструктуру.

— Российские чиновники не исключают, что отказ от пластика может быть и законодательным. Как относитесь к госрегулированию в этом вопросе?

— Госрегулирование в вопросе отказа от пластика — мировая тенденция. Я уже упоминал о запрете на производство одноразового пластика в ЕС, подобные меры, которые касались бы сокращения оборота пластиковой тары, есть в том или ином виде в большинстве развитых стран. У нас такого регулирования пока нет.

Интервью взял Анатолий Костырев