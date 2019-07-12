«Ритейлеры не хотят показывать количество отходов»

О мерах по борьбе с пластиковыми отходами “Ъ” рассказал координатор проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Дмитрий Нестеров.

— Насколько сейчас в российском ритейле четко проявляется тренд на отказ от пластиковых пакетов?

— Эта тема стала серьезно обсуждаться с 2017 года. На тот момент в топ-20 продуктовых ритейлеров были сети, которые все еще распространяли бесплатно пакеты. С момента запуска нашей кампании против бесплатного распространения одноразовых пластиковых пакетов от этой практики отказались Auchan, Spar, «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Сейчас это уже стало трендом.

— Насколько эффективной может быть такая мера?

— За первый месяц после отказа от бесплатных пакетов со стороны «Азбуки вкуса» и «Вкусвилла», по нашим подсчетам, около 70 тонн пластика не отправилось на полигон. Общее количество реализованных пакетов у этих двух компаний снизилось с 5,5 млн до 3,4 млн штук. У Auchan тоже было двукратное падение. По объему это наверняка десятки миллионов пакетов в месяц, хотя компания не раскрывает точные данные, как и многие другие сети, например X5 Retail Group. Наверное, не хотят показывать количество отходов, которые они образуют в процессе получения прибыли.

Платность пакетов как мера сокращения потребления пластика работает в долгосрочной перспективе. Во многих странах ЕС пластиковые пакеты тоже не раздаются бесплатно. В Ирландии с введения сбора в 2002 году их потребление снизилось с 328 штук на человека в год до 18 штук, то есть почти на 95%. В США в 2009 году налог на пакеты в Вашингтоне привел к снижению использования пакетов на 50%.

— Можно ли ограничиться только этой мерой?

— Отказ от бесплатных пакетов — это первый шаг к законодательному ограничению и запрету. Но для начала необходимо создать пул добровольных практик в ритейле. «Гринпис России» целый год предлагал сетям принять добровольные обязательства по сокращению одноразового пластика. Речь идет не только о пакетах. Мы отправили рекомендации в сети, куда вошли предложения ввести в оборот многоразовые сумки, отказаться от неперерабатываемых видов пластика, предлагать покупателям вместо одноразовых фасовочных пакетов многоразовые экомешочки и т. д.

— Зачем это сетям?

— Есть общественный запрос. Например, «Азбука вкуса» утвердила «дорожную карту», где приняла обязательства сократить пластиковую упаковку. Это было сделано из-за потребительского запроса: исследование покупательских трендов явно говорит о том, что наши современники задумываются об экологической ответственности производителя, минимизации пластиковой упаковки. Простой пример: во многих сетях многоразовые сумки продаются с дисконтом, как, например, в санкт-петербургской сети «Спасибо» или московской «Мясновъ». В России появилась сознательная аудитория.

— Может ли быть выгоден сетям отказ от пакетов?

— При запрете пластика очень важно учесть стимулирующие механизмы. Сейчас много законодательных препон, на которые и ссылаются сети. Например, сети пошли на прием тары, но законодательно история никак не отрегулирована. Компания должна платить налог, принимая бутылки. До сих пор не разрешают сбор вторсырья на территории магазина. Это вопросы, которые нужно отрегулировать. Производители тоже будут сопротивляться, потому что это передел рынка. Нужно стимулировать переход на производство экологичной упаковки, тем более, по данным компании «Дар», в ближайшие три года спрос на многоразовые сумки вырастет на 20%.

— Готовы ли российские власти на такие радикальные меры, как запрет пластиковых пакетов?

— Недавно Совет по правам человека при президенте России выпустил рекомендации для правительства и ритейлеров, очень созвучные нашим. Предлагается разработать «дорожную карту», цель которой — сделать так, чтобы в стране производилось меньше мусора. Потому что раздельный сбор проблему не решит, большой объем отходов — одноразовая упаковка, которая не идет на переработку, а попадает в природу. Так, в ЕС при достаточно развитой системе раздельного сбора и переработки лишь 7% пластиковых пакетов попадает в переработку. Минприроды поддержало инициативу запретить продажу одноразовых пластиковых изделий, но с оговорками, предлагая просчитать экономические последствия для производителей.

Интервью взял Алексей Полухин