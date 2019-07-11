Путин сменил губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Врио главы региона назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Господин Овсянников написал заявление об уходе по собственному желанию.

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Президент уже провел встречу с господином Развожаевым, во время которой глава государства сообщил о назначении.

Чем известен Дмитрий Овсянников Читать далее

Михаил Развожаев руководил исполкомом ОНФ с декабря 2018 года. До этого он был врио главы Хакасии. При назначении на этот пост президент отметил, что просит господина Развожаева поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. На прошедших губернаторских выборах в Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Чем известен Михаил Развожаев Читать далее

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Дмитрий Овсянников был назначен врио руководителя Севастополя в июле 2016 года, а в сентябре 2017 года победил на выборах с результатом 71,12%. У него часто возникали конфликты с контролирующим большинство голосов в заксобрании Алексеем Чалым.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Алексей Чалый передумал не идти на выборы».