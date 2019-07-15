ТЭЦ в огне

Пожар на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах был виден на десятки километров.

Наталия Нехлебова

На прошлой неделе горела газовая станция высокого давления на территории ТЭЦ. Столб огня поднялся на высоту 50 метров и был виден из столицы. Пожар тушили 50 расчетов спецтехники МЧС и два пожарных вертолета. Картинка была эпическая: клубы дыма над трассой, люди в глухой пробке на Волковском шоссе выходят из машин и смотрят на пылающий горизонт. «Апокалипсис!» — восхищенно говорит водитель фуры в трениках. «Горячую воду и так отключили, теперь еще и свет пропадет»,— вздыхает парень в костюме. «На работу можно не ходить, есть уважительная причина»,— радуется девушка в шортах…

ТЭЦ «Северная» — самая современная электростанция в регионе, в 2000-х здесь построили два новых энергоблока. ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. Сначала площадь пожара была 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза. Первой загорелась газовая станция высокого давления, потом занялось административное здание и склад. Пострадали 13 человек. Один погиб. Пожар тушили полдня.

В тушении пожара принимала участие авиация… Фото:Дмитрий Лебедев/ Коммерсантъ …и 50 расчетов спецтехники Фото:Сергей Мамонтов/ ИА Новости Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров Фото:Сергей Бобылев/ ТАСС Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара на Северной ТЭЦ Фото:Дмитрий Лебедев/ Коммерсантъ Ликвидация пожара на Северной ТЭЦ Фото:Дмитрий Лебедев/ Коммерсантъ

«И с чего оно так жахнуло?» — спрашивает девушка в шортах. «Да все у нас так. Живешь себе вроде спокойно. Вдруг бац и катастрофа. Теперь год разбираться будут»,— отвечает водитель фуры и надевает темные очки.