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Столб огня был виден на другом конце Москвы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

ТЭЦ в огне

Пожар в Мытищах заметила вся Москва

Журнал "Огонёк" от , стр. 10

Пожар на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах был виден на десятки километров.


Наталия Нехлебова


На прошлой неделе горела газовая станция высокого давления на территории ТЭЦ. Столб огня поднялся на высоту 50 метров и был виден из столицы. Пожар тушили 50 расчетов спецтехники МЧС и два пожарных вертолета. Картинка была эпическая: клубы дыма над трассой, люди в глухой пробке на Волковском шоссе выходят из машин и смотрят на пылающий горизонт. «Апокалипсис!» — восхищенно говорит водитель фуры в трениках. «Горячую воду и так отключили, теперь еще и свет пропадет»,— вздыхает парень в костюме. «На работу можно не ходить, есть уважительная причина»,— радуется девушка в шортах…



ТЭЦ «Северная» — самая современная электростанция в регионе, в 2000-х здесь построили два новых энергоблока. ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. Сначала площадь пожара была 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза. Первой загорелась газовая станция высокого давления, потом занялось административное здание и склад. Пострадали 13 человек. Один погиб. Пожар тушили полдня.

«И с чего оно так жахнуло?» — спрашивает девушка в шортах. «Да все у нас так. Живешь себе вроде спокойно. Вдруг бац и катастрофа. Теперь год разбираться будут»,— отвечает водитель фуры и надевает темные очки.

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