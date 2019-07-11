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В новой рекламной кампании Jimmy Choo снялась Кайя Гербер

В главной роли в рекламной кампании Jimmy Choo сезона осень-зима 2019 предстала модель Кайя Гербер. Запечатлел звезду известный фотограф Стивен Майзел. На снимках представлена линейка сумок Varenne, в которую вошли сумка-боулер, кросс-боди, а также сумка на одно плечо в нескольких цветах. Помимо новых моделей сумок и обуви в кадрах кампэйна присутствует обновленная монограмма бренда JC в виде золотой инсталляции.

«На мой взгляд, Кайя — муза следующего поколения. Она такая жива и современная! Сезон осень-зима 2019 — новая глава в истории бренда Jimmy Choo, впервые открывающая нам новую монограмму JC. Обновленный дизайн отражает динамику и вечное стремление женщины Jimmy Choo двигаться исключительно вперед, а аксессуары JC созданы, чтобы сопровождать ее в этом», — поделилась своим видением креативный директор бренда Сандра Чой.

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