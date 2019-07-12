Богатырское наказание

В Новосибирске начались судебные прения по делу главы стройфирмы ООО «Олимпийский» и председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Три богатыря» Виктора Лучкина, который обвиняется в хищении у дольщиков свыше 145 млн руб. Прокуратура запросила для застройщика восемь лет колонии. Максимально сурово наказать господина Лучкина потребовали потерпевшие.



В четверг в Центральном райсуде, где слушается дело скандально известного застройщика Виктора Лучкина, в прениях выступила прокуратура. По словам гособвинителя Ксении Короед, прокуратура просила признать предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение также потребовало удовлетворить иски обманутых дольщиков к предпринимателю. О строгом наказании для застройщика высказались потерпевшие. 16 июля в прениях выступят двое защитников коммерсанта, которые настаивают на невиновности клиента.

Как писал “Ъ”, ЖСК «Три богатыря» был создан для реализации проекта строительства жилого комплекса в Дзержинском районе. Земельный участок площадью более 1,5 га под проект был передан ООО «Олимпийский», которое в ноябре 2009 года выиграло первый аукцион мэрии по развитию застроенной территории. За это право застройщик заплатил муниципалитету 1,105 млн руб. По условиям аукциона он должен был до конца 2012 года расселить четыре аварийных дома, передав городу в собственность 34 квартиры, а затем приступить к строительству жилого комплекса. Всего в ЖК должно быть возведено три дома.

В ноябре 2015 года на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству выяснилось, что «Олимпийский» расселение не завершил, а строительство замерло на стадии котлована для одного из домов. В начале 2016 года в отношении Виктора Лучкина следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Расследование установило, что с 2011-го по 2015 год предприниматель похитил свыше 145 млн руб. Потерпевшими по делу были 73 дольщика. Многие из них, чтобы купить квартиру, продали старое жилье или взяли ипотеку.

Для возмещения предполагаемого ущерба силовики наложили арест на имущество коммерсанта. В списке арестованного значатся земельный участок, доли в уставном капитале компаний, автомашина Lexus 470 LX, коллекции монет и оружия: немецкие (Heckler & Koch), итальянские (Benelli), чешские (CZ) ружья, пистолеты Walther, «Лидер» и Стечкина. Стоимость одного только арсенала эксперты оценили в 550 тыс. руб. Под арестом также оказалось имущество ООО «Олимпийский» на сумму 38,5 млн руб.

Задерживать предпринимателя не стали и отпустили под подписку о невыезде. Пока шло расследование, сам господин Лучкин, как и компании ООО «Олимпийский» и ЖСК «Три богатыря», был признан банкротом.

Константин Воронов