Курам добавят полмиллиарда

Сбербанк и агрохолдинг «Равис» на «Иннопроме» подписали соглашение о комплексном финансировании модернизации птицефабрики в поселке Рощино. Предприятие получит в кредит 350 млн руб. и еще 100 млн руб. вложит из собственных средств. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию нескольких цехов, установку дополнительного оборудования, внедрение новой системы очистки стоков и строительство энергокомплекса мощностью 4МВт. В Росптицесоюзе считают, что инвестпроект агрохолдинга направлен в большей степени на экологизацию производства и вряд ли в ближайшее время даст ощутимый экономический эффект.



На «Иннопроме» глава уральского Сбербанка Владимир Черкашин и генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов подписали соглашение о комплексном финансировании проекта по обновлению материально-технического комплекса птицефабрики в поселке Рощино. Предприятию будет выделено 350 млн руб. на строительство и реконструкцию нескольких цехов, установку дополнительного оборудования, внедрение новой системы очистки стоков и строительство энергокомплекса мощностью 4МВт. Условия возвратности средств не разглашаются. Предполагается, что обновление производства позволит улучшить качество мясной продукции благодаря применению новых кормов для птиц, а также увеличить объемы выпуска мяса птицы. Плановый срок ввода в эксплуатацию новых цехов — 2021 год. По словам управляющего челябинским отделением Сбербанка Дениса Чугунова, с 2005 года банк принял финансовое участие в реализации 14 инвестиционных проектов «Рависа» на общую сумму 2,2 млрд руб.

Гендиректор «Рависа» Андрей Косилов отметил, что в рамках реализации проекта на птицефабрике будут внедрены энергосберегающие технологии и смонтирован современный комплекс очистки стоков. «От подписанного соглашения и реализации самого проекта мы ожидаем большого эффекта — как в плане укрепления производства, так и повышения производительности фабрики. А благодаря внедрению новой и современной системы очистки стоков производство будет более экологичным, и мы снизим вредное воздействие на окружающую среду. Также в рамках проекта будет построен энергоэффективный комплекс, который уменьшит наши и региональные затраты на энергоресурсы и теплоснабжение»,— говорит Андрей Косилов.

«Равис» — один из крупнейших агрохолдингов в Уральском федеральном округе. Компания производит в год около 100 тыс. т мяса птицы (из них около 85 тыс. т — на основной площадке в Рощино и около 16 тыс. т — в Среднеуральске в Свердловской области), 1,5 тыс. т свинины и 4 тыс. т говядины. Руководство компании недавно объявило о намерении за год построить и пустить собственное предприятие по переработке молока. Сумма инвестиций составит более 200 млн руб. Завод будет перерабатывать 100 т сырья в сутки.

В июне стало известно, что птицефабрика агрохолдинга «Равис» была выбрана в качестве экспериментальной площадки для развития отечественного кросса птицы. На предприятие завезут более 40 тыс. цыплят с племзавода «Смена». В планах у агрохолдинга — расширение поставок в Китай, в течение 2019 года планируется экспортировать 2 тыс. т куриных лап, крыльев и субпродуктов.

В Российском птицеводческом союзе отмечают, что, судя по обозначенным «Рависом» планам, агрохолдинг ориентирован на повышение качества продукции и инвестиции в экологию, а не на экстенсивный рост производства. «Такие инвестиционные проекты по модернизации производства в большей степени направлены не на увеличение выпуска продукции, а на повышение качества и экологической безопасности. Сейчас вопросы экологии ставятся перед животноводством очень остро, поэтому, предполагаем, что в систему очистки стоков будут вложены значительные средства»,— считают в Росптицесоюзе. Проект развития отечественного кросса птицы вряд ли в ближайшее время принесет значительную прибыль, считают в объединении.

Карина Кальярова