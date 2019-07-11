Концессионер пообещал закончить обновление перехода у воронежского цирка к февралю 2020 года

Мэр Воронежа Вадим Кстенин потребовал от концессионера подземного перехода у цирка ООО «Меридиан» и подчиненных точного соблюдения сроков ранее запланированных работ. Как сообщили в горадминистрации, на данный момент концессионер выполняет работы первой очереди, предусмотренные графиком: с марта в переходе успели демонтировать облицовку трех входных групп, старые торговые конструкции, напольное покрытие, очистить от штукатурки стены и потолок.

В ближайшей перспективе в переходе должны покрасить потолок, установить витражи торговых помещений, провести облицовку стен и колонн. Работы, согласно графику, завершатся до февраля 2020 года. Вадим Кстенин обратил внимание на важность устойчивого экономического положения концессионера, отметили в мэрии. Объем инвестиций в реконструкцию перехода оценивается в 66 млн руб. Представитель «Меридиана» заверил господина Кстенина, что сложностей с финансированием нет, добавили в горадминистрации.

О передаче «Квадре» курских тепловых сетей читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Курск согреет концессионер».

Ирина Лобанова