Директор Большого театра кукол в Петербурге переведен под домашний арест

Горсуд Петербурга изменил меру пресечения директору СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» Александру Калинину на домашний арест, отменив постановление Дзержинского районного суда о продлении содержания под стражей. Кроме того, следствие переквалифицировало обвинение фигуранта дела с получения взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой меньше на пять лет.

Под домашним арестом Калинин пробудет до 17 июля.

Напомним, что директора театра обвиняют в получении незаконного вознаграждения при заключении договора на поставку декораций и костюмов для одного из спектаклей театра.