Директору Большого театра кукол в Петербурге продлили срок ареста до середины июля

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» Александра Калинина, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) сроком до 17 июля 2019 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, сторона защиты просила избрать Калинину домашний арест, мотивируя, в том числе, признанием обвиняемым фактических обстоятельств дела, полагая, что квалификация действий завышена. Кроме того, родственники Калинина начали погашать причиненный ущерб и уже возместили 150 тыс. рублей.

Напомним, что директора БТК в Петербурге обвиняют в получении незаконного вознаграждения в размере не менее 1,2 млн руб. при заключении договора на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей в декабре прошлого года.