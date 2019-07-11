«Интерфакс»: первый вице-премьер Ингушетии уволился после совещания у главы республики

Первый зампредседателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник. По его словам, указ об отставке господина Оздоева пока не подписан.

«Багаудин Оздоев принял решение уйти с поста вице-премьера. Заявление об увольнении он написал после совещания у руководителя региона, посвященного ходу строительства и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры»,— сказал собеседник агентства.

Багаудин Оздоев был назначен первым вице-премьером в мае 2017 года. В правительстве он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого господин Оздоев был главой филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии.