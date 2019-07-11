ФАС проанализирует конфликт «Кассир.ру» и «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение «Кассир.ру» в отношении «Яндекса», сообщил “Ъ” заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. «Сейчас проводится анализ, направлены запросы и заявителю, и компании "Яндекс", а также другим участникам рынка»,— отметил он. По его словам, некоторые из них попросили продлить сроки представления информации. Оценку ситуации ФАС сможет сделать в течение трех недель, уточнил господин Голомолзин. От других компаний жалоб в ФАС, по его словам, не поступало.

«Кассир.ру» пожаловался в ФАС на использование поисковиком виджета быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу», сообщал “Ъ” 28 июня. Претензии компании к «Яндексу» готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Яндекс.Афиша" собрала очередь».

Юлия Тишина