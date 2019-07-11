На Урале завершился глобальный саммит GMIS-2019

В Екатеринбурге закончил работу глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS). Он проходил в столице Урала с 9 по 11 июля в конгресс-центре в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой саммита стали природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика. «Важно, чтобы обсуждения и дискуссии, которые здесь происходили, дали основание для продолжения разговора и наш саммит стал платформой для достижения реальных результатов»,— заявил на церемонии закрытия председатель организационного комитета GMIS Бард аль-Олама.

В саммите приняли участие президент РФ Владимир Путин — он прилетал в Екатеринбург 9 июля, вице-премьеры Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также 13 глав регионов страны. Пока точной информации о количестве участников саммита нет. Планировалось, что в мероприятии примут участие более 2 тыс. человек из более чем 40 стран.

О проведении GMIS в Екатеринбурге стало известно в конце 2017 года, когда в рамках рабочего визита Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетила российская делегация. Первый саммит прошел в марте 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ) по инициативе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и при поддержке правительства ОАЭ. Следующий саммит пройдет параллельно с выставкой Hannover Messe в Ганновере (Германия).