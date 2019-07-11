Новым резидентом ТОСЭР «Сарапул» в Удмуртии станет швейная компания

Правительство Удмуртии одобрило заявку потенциального десятого резидента ТОСЭР «Сарапул» — ООО «Сириус». Компания планирует открыть в Сарапуле швейное производство с вложением 6,5 млн руб. инвестиций и созданием 25 рабочих мест. Собственник планирует наладить производство комплектов чехлов автомобильных сидений LADA Vesta, эти модели автомобилей производятся на площадке «АвтоВАЗа» в Ижевске. Кроме того, предприятие намерено заниматься производством верхней одежды для мужчин и женщин, мальчиков и девочек — куртки, пальто, плащи, брюки, полукомбинезоны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, что с начала 2018 года в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 9 резидентов, общий объем инвестиций которых к 2027 году составит более 2,3 млрд рублей 739 новых рабочих мест. 4 июля правительство России дополнило действующий перечень из 60 видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Сарапул» в Удмуртии еще 39.