Сарапул пойдет по новым направлениям

Действующий перечень видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Сарапул» в Удмуртии, включающий в себя 60 направлений дополнили 39 новыми. По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, благодаря этому будет обеспечена диверсификация экономики города. Как пояснили в муниципалитете, стать резидентом могут как новые, так и уже действующие предприятия, в случае, если они реализуют новый проект с соответствующими ОКВЭДами. По мнению экспертов, для того чтобы город в дальнейшем ощутил эффект от проведенных в рамках ТОСЭР мероприятий, минэкономики региона, а также местные власти должны тщательно следить за работой вновь открытых производств, поскольку именно новички могут допустить существенные ошибки в работе, которые в дальнейшем могут сказаться на горожанах.

Для резидентов территории особого социально-экономического развития «Сарапул» расширили список направлений, по которым они могут вести деятельность. К перечню из 60 видов добавили 39. Соответствующее постановление принято правительством России 4 июля.

Так, в числе новых направлений — рыбоводство, добыча камня, песка и глины, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках, производство текстильных изделий, металлургическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, электронных и оптических изделий, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, производство автотранспортных средств и другие.

По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, предлагаемые к развитию на территории Сарапула дополнительные виды экономической деятельности создадут привлекательные условия для реализации максимального количества инвестиционных проектов и создания рабочих мест в сферах, не связанных с градообразующей отраслью.

«За счет этого будет обеспечена диверсификация экономики города, но при этом мы сохраним приоритет развития обрабатывающих производств. В этом году благодаря расширению ОКВЭДов планируется к заселению еще четыре компании, деятельность которых затрагивает как сферу производства, так ИТ-направление»,— отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов.

С 2018 года в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 9 компаний с плановыми показателями объемов инвестиций к 2027 году – более 2,3 млрд рублей и 739 новыми рабочими местами. Планируется, что к 2028 году с введением дополнительных видов экономической деятельности в ТОСЭР в Сарапуле возможно создание 315 рабочих мест, что в перспективе снизит монопрофильность структуры экономики по занятости, обеспечит трудоустройство безработных, будет способствовать снижению оттока населения и закреплению молодежи в городе. Существующие резиденты занимаются производством датчиков давления, металлических изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемными механизмами, а также занимаются переработкой песчано-гравийной смеси, производят изделия из бетона и многое другое.

По словам и.о. начальника отдела управления экономики администрации Сарапула Александры Татарских, стать резидентом могут и действующие предприятия в том случае, если их вид деятельности подходит под те, которые обозначены в рамках ТОСЭР. Также обязательным условием является реализация нового проекта с соответствующими ОКВЭДами. «По итогам 2018 года резидентами были созданы 106 новых рабочих мест, по итогам первого квартала этого года — более 130 рабочих мест. За второй квартал нам резиденты только начинают отчитываться. Вообще они нам отчитываются поквартально. Объем инвестиций в 2018 году составил более 61 млн руб., объем капвложений — более 36 млн руб. В проработке у нас находится около 10 проектов, то есть кто-то со старыми ОКВЭДами, а кто-то уже заявки начал готовить в связи с внесением изменений по новым ОКВЭДам»,— отмечает госпожа Татарских.

Напомним, в феврале 2019 года статус ТОСЭР получил еще один город Удмуртии — Глазов. Сообщалось, что присвоение статуса территории опережающего развития позволит привлечь Глазову инвестиции в размере 16 млрд руб. В июне первый вице-премьер республики Александр Свинин отмечал, что в числе потенциальных резидентов компании, которые будут создавать новое производство упаковки, а также мебели. Также власти республики вели переговоры с «Росатомом». Предполагаемый объем инвестиций в 2019 году 300-400 млн руб.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов считает, что имеющаяся возможность стать резидентами для существующих предприятий не означает то, что будут ущемляться интересы представителей малых фирм. «Другой вопрос, что работать со старыми предприятиями проще, чем искать новых производителей. Но сейчас я вижу, что работа идет как со старыми, так и с новыми предприятиями. Кроме того, что касается новых производителей, они могут не рассчитать свои силы. Возьмут, сделают, а потом выяснится, что не так посчитали, не так подумали. Это возможно. Поэтому минэкономики региона, администрации города нужно заниматься сопровождением, мониторить деятельность этих предприятий, чтобы вовремя предостеречь или подставить плечо. Это очень важно. Мы же понимаем, что 100% вновь открытых предприятий никогда не доходит до всех ступеней развития бизнеса»,— подчеркивает эксперт.

Оксана Мымрина