Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы в кафе

Пермская епархия готовит обращение в полицию на рекламу в соцсетях одного из пермских кафе. Церковь возмутила реклама «Божественная шаурма», в которой использованы элементы православия.

«Форменное безобразие в Перми! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую епархию от возмущенных людей!» — написал в Facebook секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка. «Мы, конечно, с крестными ходами вокруг заведения ходить не будем, но адекватный ответ дадим,— сказал он “Ъ-Прикамье”.— Шаурма — это вообще мусульманское блюдо. Почему же нашу религию используют?»

«Есть такой момент, что по грани ходим. Но мы стараемся делать нетривиальный контент. Просто есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в интернете, вроде "божественной шаурмы". Есть группы, в которых обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться»,— рассказала Ura.ru владелица кафе Вероника Бурдина. Она подчеркнула, что при создании рекламных образов не преследовала цели кого-то оскорбить или высмеять, поскольку сама «является крещенной и уважительно относится ко всем религиям».

Фото: скриншот vk,com

Кафе «Шаурма не за горами» работает в Перми. Скандальный пост был размещен еще 27 апреля. На нем изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Сам пост сопровождает такая надпись: «Нет смысла быть ПП мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

После сообщений о намерении обратиться в полицию, пост со страницы был удален.