Новый магистральный въезд в Краснодар обойдется в 22,6 млрд рублей

Строительство транспортного коридора, свяжущего центр краевой столицы с трассой М-4 «Дон», будет стоить 22,6 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора края Анатолия Вороновского. Общая протяженность автодороги составит 36 км. Ее построят вдоль железнодорожных путей.

Строительство будет вестись в восемь этапов на четырех участках дорог местного значения и четырех участках регионального значения. Сначала возведут транспортную развязку на пересечении ул. Володарского и Тихорецкой с путепроводом через железную дорогу. После этого реконструируют развязку на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Затем участок улицы Тихорецкой расширят до четырех полос.

И, наконец, построят восточный подъезд к краевой столице от автомобильной дороги М-4 «Дон». Таким образом дорога свяжет поселки Лорис и Новознаменский, где строится крупный медицинский кластер, с центром города. Здесь оборудуют более восьми километров дорог, новую развязку и путепровод через железную дорогу. На оставшихся этапах возведут еще более 21 км дорог.

Ранее сообщалось, что финансирование инфраструктурного объекта будет обеспечено из федерального и регионального бюджетов.

Андрей Ульченко