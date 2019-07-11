Советник Зеленского предложил называть русский язык российским

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил называть русский язык российским. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. Он заявил, что украинский русский язык отличается от русского. «Это видно — он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика»,— объяснил советник президента.

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский»,— сказал господин Потураев. «У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский»,— сказал Никита Потураев (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что в стране есть государственный и единый украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он заявил, что они могут говорить на том языке, на котором захотят.

Петр Порошенко в последние дни на посту президента Украины подписал закон, который закрепляет использование государственного языка во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии. По словам господина Порошенко, новый закон был направлен «на сохранение украинской государственности».

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Мовомученик».