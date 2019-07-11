«Милан» и «Интер» готовы работать вместе

Миланские футбольные клубы «Милан» и «Интер» обратились к властям города за разрешением на строительство нового стадиона вместимостью 60 тыс. человек. Арену планируется возвести рядом со знаменитым San Siro, которым владеет город. Ранее рассматривались варианты реконструкции San Siro, но миланские клубы считают, что не стоит пытаться привести к современным требованиям старую 80-тысячную арену.

В создание нового стадиона инвесторы готовы вложить €1,35 млрд. Арена, которой совместно будут владеть «Милан» и «Интер», должна стать, как говорится в заявлении команд, «спортивным, развлекательным и шопинг-центром, который создаст не менее 3,5 тыс. постоянных рабочих мест».

AP