Антуана Гризманна купят в кредит

Переход форварда сборной Франции Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в «Барселону», который каталонцы планировали завершить в среду, был отложен на более поздний срок из-за финансовых проблем, возникших у «Барселоны». Напомним, что стоимость безусловного выкупа Гризманна составляет €120 млн. «Барселона» пыталась договориться с «Атлетико» о выплате этой суммы в рассрочку, но мадридцы заняли жесткую позицию по этому вопросу. Больше того, они пригрозили санкциями самому Гризманну, не явившемуся к началу предсезонных сборов в «Атлетико». Действия мадридцев продиктованы не только обидой на Гризманна за то, что он уходит. Клубу самому срочно нужны деньги, чтобы покрыть расходы на покупку у «Бенфики» нападающего Жуана Фелиша за €126 млн.

В результате «Барселона», как сообщает испанское издание AS, была вынуждена обратиться в банк за кредитом. Его оформление потребует времени, а потому о трансфере Гризманна объявят позже. Покупка французского футболиста, похоже, требует от «Барселоны» максимальных финансовых усилий. Дошло даже до того, что сотрудникам клуба уже несколько дней задерживают зарплату. Учитывая сложности, с которыми «Барселона» столкнулась при покупке Гризманна, сложно понять, за счет чего клуб намерен финансировать возвращение из ПСЖ Неймара. Бразилец, перебравшийся из «Барселоны» в парижский клуб в 2017 году за €222 млн, готов вернуться, сам ПСЖ не против его отъезда, если получит достойную компенсацию, которая может превысить €160 млн. Но у «Барселоны», похоже, пока просто нет денег, чтобы купить Неймара.

Александр Петров