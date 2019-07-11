Утильсбор на всех не делится

Между автоконцернами разгорается борьба за правила распределения промышленных субсидий объемом около 120 млрд руб. в год. По данным “Ъ”, ряд традиционно российских производителей хотят привязать объем выплат к уровню локализации автомобилей, что снизит их размер для конкурентов. Теперь Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и «Автотор» пожаловались на эту идею Дмитрию Медведеву, утверждая, что это приведет к снижению рентабельности и даже, возможно, к сворачиванию производства. Аналитики говорят о том, что нелогично в условиях сложившейся практики пересматривать объем выплат.

Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и калининградский автозавод «Автотор» обратились к Дмитрию Медведеву, пытаясь защитить существующий порядок распределения промышленных субсидий в размере около 120 млрд руб. в год. Эти субсидии на деле являются компенсацией утилизационного сбора, который платят все автоконцерны, но локальным производителям бюджет его возвращает.

Но теперь ряд традиционно российских концернов выступает за дифференциацию выплат промсубсидий в зависимости от уровня локализации автомобилей, ведь в таком случае их конкуренты получат меньше денег.

Подписанты письма (факт его отправки “Ъ” подтвердили в «Автоторе») выступают против такого подхода, отмечая, что субсидии — неотъемлемое условие сохранения привлекательности локального производства в условиях растущих издержек на фоне обязательных сборов и платежей, и доступ к ним не должен осуществляться через дополнительные требования по локализации.

По словам источников “Ъ”, тема дифференциации утильсбора вновь возникла после встречи Владимира Путина с представителями французского бизнеса в апреле. По данным “Ъ”, такой подход разделяют КамАЗ, группа ГАЗ, АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan. Также к ним присоединились Volkswagen и Hyundai, говорят собеседники “Ъ”. В АвтоВАЗе и Renault заявили “Ъ” 10 июля, что, по их мнению, законодательство должно мотивировать и поощрять тех автопроизводителей, которые инвестируют больше в углубление локализации и создание новых рабочих мест. В остальных компаниях “Ъ” не ответили.

Обсуждение этой темы, по словам источников “Ъ”, активно шло и в кулуарах ПМЭФ-2019. Минпромторг на тот момент уже собирал предложения от отдельных участников о том, какое число баллов за локализацию может соответствовать различным объемам компенсаций, говорят собеседники “Ъ”. Баллы, по словам одного из них, были распределены таким образом, чтобы «сомневающиеся» Volkswagen и Hyundai получили доступ к максимальным компенсациям. При этом источники “Ъ” говорят о том, что такая лояльность традиционно российским концернам не гарантирует пересмотра баллов в сторону ужесточения уже в ближайшие годы, но поддержка Volkswagen и Hyundai увеличивает рыночную долю сторонников дифференциации и повышает шансы на принятие такого подхода.

Теоретически дифференциация может привести к экономии бюджетных средств. Но, говорят собеседники “Ъ”, если это приведет к значительному снижению выплат для отдельных производителей, те могут свернуть производства. Подписавшие письмо премьеру концерны говорят о рисках ухудшения экономики проектов с уже осуществленными инвестициями в €3 млрд вплоть до закрытия производства. Если же дифференциация будет «мягкой», то бюджет существенно на ней не сэкономит. Концерны также обращают внимание на действующее правило, по которому требования по локализации применяются только к 70% продукции — если дифференциация промсубсидий произойдет, то некоторые компании смогут получать выплаты и на 30% низколокализованных машин. Отмена правила 70/30 не будет ощутимой для традиционно российских производств и, вероятнее всего, Renault, в отличие от поддержавших ее иностранных концернов.

Дифференциация промсубсидий еще должна обсуждаться, подтвердили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. При этом, как рассказывают собеседники “Ъ”, там полагают, что правило 70/30 искажает реальную картину и не должно применяться при дифференциации. «Нужно определиться с природой промсубсидий — если это субсидии, то мы можем выплачивать их как угодно, а если это компенсация, тогда ее должны получить все»,— говорит один из источников “Ъ”.

В свое время было принято концептуальное решение, что субсидии, которые по факту являются компенсациями, выделяются на все локальное производство, и пересматривать такое решение было бы нецелесообразно, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Он также говорит, что выработать формулу дифференциации будет сложно, а дополнительную локализацию можно стимулировать иначе.

Ольга Никитина