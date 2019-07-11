3 процента составил профицит федерального бюджета в июне этого года, сообщил вчера Минфин. Полугодие в целом завершено с профицитом в размере 3,1% ВВП (1,561 трлн руб.) Год назад, в январе—июне 2018-го, фиксировался профицит в размере 1,9%. Недавними поправками к закону о бюджете-2019 показатель по итогам года утвержден на уровне 1,7% ВВП. Доходы федерального бюджета за шесть месяцев составили 9,548 трлн руб. (48% от прогнозируемых на год), расходы — 7,987 трлн руб. (44%). Федеральная налоговая служба привлекла 6,263 трлн руб. (51% к прогнозным показателям на 2019 год), Федеральная таможенная служба — 2,729 трлн руб. (46% от годового плана), другие федеральные органы — 555,5 млрд руб. (33%).