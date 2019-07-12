За баранку заманят плюшками

Агрегаторы такси выходят на новый этап конкурентной борьбы. В первые годы после запуска внимание концентрировалось в первую очередь на привлечении клиентов. Их приток позволил увеличить использование автомобилей, следствием чего стало снижение среднего чека поездки и времени подачи машины.

Теперь же, когда многие таксопарки и водители сотрудничают сразу с несколькими агрегаторами, последние развернули за них настоящую борьбу, предлагая каждый свои пряники. «Практически все агрегаторы поняли, что могут получить большое количество заказов, но, если их некому выполнять, бессмысленно тратить деньги на маркетинг для привлечения новых клиентов»,— поясняет тенденцию председатель Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко. Агрегатор не может позволить себе нарастить стоимость поездок, чтобы привлечь водителей, и вынужден искать другие способы повысить их лояльность.

Бонусы разнятся от компании к компании, но иногда и пересекаются. Так, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» озаботились оплатой топлива для водителей: первые предлагают приобретать его на заправках по специальной цене, вторые — оплачивать удаленно через «Навигатор». Оба агрегатора с недавнего времени также помогают водителям перевести автомобили на природный газ, в том числе для экономии.

Тот же «Яндекс.Такси» на днях запустил бесплатные юридические консультации для таксистов, включая вопросы налоговых вычетов, разбора ДТП и штрафов, рассказали “Ъ” в компании. Пока услуга доступна для «добросовестных водителей с высоким рейтингом и большим количеством поездок», в дальнейшем ее могут распространить на всех.

Водителям с высоким рейтингом «Яндекс.Такси» с апреля также предлагает программу поощрений со скидками от бизнесов-партнеров, а «Ситимобил» — возможность снизить комиссию сервиса до минимальной (хотя она и так минимальная на рынке, уверяют в компании). Кроме того, «Ситимобил» создал три «Дома такси» — пространства, где водители могут получить консультации, посетить тренинги или провести время с семьей. InDriver же с самого начала предлагал прозрачные условия и свободу выбора, а для водителей это важнее, чем акции по «временной покупке их лояльности», настаивает представитель сервиса (там, кстати, также уверяют, что их комиссия самая низкая).

На первый взгляд, такие истории похожи на альтруизм и работу над имиджем компаний. Но «если бы это не давало бизнес-эффект, то никто бы в это и не вкладывался», признают участники рынка. В любом случае можно будет только порадоваться, если условия труда водителей действительно улучшатся.