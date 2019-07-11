Аварийному жилью продлят соглашения о поддержке

Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) планирует до 1 августа подготовить соглашения с регионами, по которым они смогут получить финансирование на реализацию федерального проекта по расселению аварийного жилья (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») сразу на 2020–2021 годы — об этом сообщил вчера гендиректор госкорпорации Константин Цицин. Отметим, ранее на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева губернаторы жаловались, что специфика работы фонда, получающего субсидию из федерального бюджета каждый год, не позволяет заключать соглашения сразу на два года вперед — сами же регионы крайне заинтересованы в том, чтобы заранее иметь возможность для закупки жилья под переселение из «аварийки» в 2020–2021 годах.

Пока же Фонд ЖКХ отчитывается о завершении в установленные сроки заявочной кампании на 2019 год — по данным на 28 июня, госкорпорация приняла решение о выделении средств 82 регионам на общую сумму 35,4 млрд руб. Согласно плану, в 2019 году планируется расселить 140 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают 8,2 тыс. человек. По данным фонда, к 1 июля расселено 43,6 тыс. кв. м и 2,58 тыс. человек, что составляет 31% и 31,4% от планового показателя соответственно. Есть и регионы, которые уже отчитались о выполнении плана 2019 года — это Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Воронежская, Тюменская, Московская и Челябинская области.

Общий объем финансирования проекта в 2019–2024 годах оценивается в 507,2 млрд руб., из которых 431,9 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, а 75,23 млрд руб.— на региональные. В паспорте проекта предусматривается расселение 9,55 млн кв. м (в программу включается жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года). Однако фактические результаты должны оказаться выше — объемы финансирования предполагают продолжение расселения «аварийки» вплоть до 1 сентября 2025 года — в общей сложности 11,98 млн кв. м. В первые годы в проект закладываются невысокие темпы расселения — они даже отстают от прогнозных значений признания жилья аварийным (см. график). Наращивать же объемы планируется с 2023 года — предполагается, что тогда они вырастут втрое и тогда опередят прогнозные темпы появления аварийного жилья.

Евгения Крючкова