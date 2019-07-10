«Никогда не получал от России ни рубля, ни литра водки»

Замглавы правительства Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что никогда не получал финансирования со стороны России. Таким образом политик, возглавляющий правопопулистскую партию «Лига», отреагировал на публикацию американского онлайн-издания Buzzfeed. В ней журналисты сообщают о переговорах, которые якобы проводили в Москве доверенные лица господина Сальвини с тем, чтобы, прикрываясь сделкой в нефтяной отрасли, получить деньги на финансирование кампании накануне выборов в Европарламент.

«Я уже говорил это в прошлом, но буду повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России. Ни рубля, ни доллара, ни евро и даже ни одного литра водки»,— заявил в среду Маттео Сальвини. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из крупнейших американских новостных порталов Buzzfeed, в которой говорится о возможных переговорах по привлечению нелегального финансирования из России в поддержку избирательной кампании итальянской партии «Лига» во главе с господином Сальвини.

Европейских правопопулистов, одним из ярких представителей которых является господин Сальвини, не в первый раз обвиняют в получении финансовой поддержки со стороны Москвы.

Например, в 2014 году французское издание Mediapart сообщило, что «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил кредит €9 млн от Первого чешско-российского банка. Однако никаких юридических последствий для партии это не повлекло, а в самой партии подозрения тогда отвергли.

В публикации говорится о встрече, которая якобы состоялась 18 октября 2018 года в московском отеле «Метрополь» при участии троих неназванных россиян и троих итальянцев, в том числе доверенного лица господина Сальвини — Джанлуки Савоини. В течение почти полутора часов, как пишет издание, собеседники «обсуждали условия возможной сделки по секретному направлению порядка $65 млн российских нефтяных денег на финансирование партии “Лига” Маттео Сальвини и ее европейской избирательной кампании». Онлайн-издание публикует и отрывки из попавшей в его распоряжение аудиозаписи, и полную ее расшифровку.

Главное действующее лицо расследования — итальянский журналист Джанлука Савоини, советник по внешней политике лидера «Лиги» (бывшая «Лига Севера»), бывший пресс-секретарь лидера партии Маттео Сальвини и президент ассоциации «Ломбардия—Россия». В беседах с российскими журналистами он не раз отмечал особо теплые отношения «Лиги» и России. «Мы стали первой партией в Европе, признавшей переход Крыма в состав России. Мы стали первой партией, чьи лидер и представители побывали в Крыму. Мы не забываем об этой теме и сохраняем последовательность, настаивая на необходимости укрепления отношений между Россией и ЕС»,— отмечал он в беседе с ТАСС.

Сам Маттео Сальвини не раз бывал в Москве как до парламентских выборов 2018 года, так и после.

В марте 2017 года, еще до того, как его партия вошла в правительство страны, господин Сальвини подписал от имени «Лиги» с «Единой Россией» протокол о намерениях. В октябре 2018 года, уже на посту вице-премьера и главы МВД Италии, Маттео Сальвини на один день прилетел в Москву для участия в ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности в России Confindustria Russia.

Скандальный материал о предполагаемом российском финансировании «Лиги» опубликовал еще в феврале популярный итальянский журнал L’Espresso. Фактически публикация Buzzfeed повторяет его ключевые тезисы. В материале под заголовком «3 миллиона для Сальвини» утверждалось, что господин Сальвини проводил секретные переговоры с российскими партнерами о продаже Италии 3 млн тонн дизельного топлива со значительной скидкой. За счет этой скидки, делают вывод журналисты, итальянские правопопулисты при посредничестве компаний «Роснефть» и Eni и могли получить «российское финансирование» для кампании по подготовке выборов в Европарламент в мае этого года. Названия этих компаний (а также «Лукойла» и ТНК) фигурируют и в расшифровке беседы, предложенной Buzzfeed.

Впрочем, в материале не говорилось, была ли заключена эта сделка и между какими компаниями, а также кто вел переговоры с российской стороны.

Зато утверждалось, что Маттео Сальвини в ходе октябрьского визита встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Помощник господина Козака Илья Джус заявил тогда, что материал, опубликованный журналом L’Espresso, построен на бездоказательных домыслах, что вице-премьер Козак не знаком лично с господином Сальвини и занимается исключительно вопросами российско-итальянского сотрудничества в области энергетики и промышленности. Абсурдным и бездоказательным материал назвали и представители «Лиги Севера». «Кто говорит? Какие источники? На чем основываются? Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация и так далее»,— прокомментировал публикацию L’Espresso пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вся информация в данной статье, касающаяся ПАО “НК «Роснефть»”, полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании»,— заявили тогда в компании «Роснефть». Информацию об участии в подобной сделке опровергли и в Eni.

Сам Маттео Сальвини пообещал корреспонденту «РИА Новости», что любые расследования якобы незаконного финансирования закончатся, как и расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, курировавшего разбирательство по поводу возможного российского вмешательства в американские выборы 2016 года. По его итогам Министерство юстиции США пришло к выводу, что никакого сговора с Россией в предвыборный период не было. «В конце концов это будет то же самое: российские финансисты, несуществующие отношения с “Лигой” и непонятные операции в России»,— заявил господин Сальвини.

Впрочем, новые детали могут быть еще обнародованы в «Черной книге “Лиги”» — масштабном расследовании о деятельности партии, которым сейчас занимаются итальянские журналисты.

Галина Дудина