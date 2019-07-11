Александр Беглов призвал реформировать систему муниципальных выборов в Петербурге

«Все, что сегодня происходит, наносит большой вред репутации нашего города,— заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.— Грязные выборы никому не нужны. Вся страна смотрит телевизор, интернет, и в одном из лучших городов нашей страны происходят такие безобразия. Я полностью поддерживаю решительные действия городской избирательной комиссии, работают правоохранительные органы». Господин Беглов предложил реформировать работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО): «Сегодня они практически никому не подчиняются: ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Необходимо реформировать систему, а иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе».

На 8 сентября намечены выборы губернатора Санкт-Петербурга, в которых принимает участие господин Беглов. В этот же день будут избраны муниципальные собрания в городских районах. Ранее глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу ИКМО, и обещал, что горизбирком «в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры» к нарушителям. Ряд кандидатов в муниципальные депутаты в разных муниципалитетах жаловались на отказ ИКМО принимать документы, закрытие комиссий в рабочие часы, очереди, в том числе искусственно созданные за счет привлечения в них граждан за вознаграждение в 500 рублей, а в ряде случаев и на избиения кандидатов.

Как ранее сообщал “Ъ”, горизбирком Санкт-Петербурга принял ряд решений, направленных на разрешение кризиса в комиссиях с максимальным числом сообщений о нарушениях. В частности, 2 июля горизбирком обязал ИКМО «Полюстрово» принять документы у всех кандидатов, которым мешала искусственно созданная очередь, несмотря на то что сроки подачи документов завершены, а представителей ИКМО «Екатерингофский» обязали принять главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева, который ранее жаловался на избиение. После этого в ЦИКе заявили, что больше не видят оснований для отмены муниципальных выборов, о возможности которой ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Тем не менее жалобы на действия ИКМО продолжали поступать. В частности, 9 и 10 июля кандидаты в муниципальные депутаты сообщали о новых нарушениях в ИКМО «Сергиевское» — одной из двух комиссий, попытавшихся ранее оспорить в суде требование горизбиркома продлить срок приема документов у кандидатов.

В Центризбиркоме позицию господина Беглова вчера поддержали: зампред ЦИКа Николай Балуев заявил, что председатели ИКМО, допустившие нарушения, понесут «серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью».

Иван Тяжлов